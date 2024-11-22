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Российские военные оценили дрон «Черника-2»

Бойцы «Южной» группировки оценили эффективность дрона «Черника-2»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, действующие на донецком направлении фронта, положительно отзываются о беспилотниках «Черника-2». Об этом сообщил РИА Новости командир расчета дрона с позывным Акаб.

Он рассказал, что в Вооруженные силы РФ ежемесячно поступает до 200 дронов. Дальность полета зависит от качества сигнала с наземного оборудования.

«Если хороший сигнал — можно пролететь до 100 километров. Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника — до всего долетает», — отметил командир.

По его словам, детали беспилотников поступают в технический отдел роты, где осуществляется их сборка, установка программного обеспечения и зарядка, а также проводится первичная проверка.

Акаб добавил, что первоначально дрон мог нести до 2,5 килограмма полезной нагрузки, но после доработки вес боевой части увеличился до 3,5 килограмма. Длительность полета с боевой нагрузкой составляет 1,5 часа.

В октябре сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины начали применять в зоне проведения специальной военной операции американские дроны-камикадзе Switchblade 600.

Ранее на Сахалине успешно прошел испытания новый БПЛА «Бражник».

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