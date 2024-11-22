На западе Украины произошли взрывы в районе военного аэродрома

В Хмельницкой области на западе Украины раздаются взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».

Взрывы слышны в городе Староконстантинове, в 5 км от которого расположен военный аэродром, где базируется техника НАТО.

Одновременно взрывы раздались в Киеве. С начала суток взрывы дважды слышали и в Киевской области. В СМИ также сообщали о взрывах в жилом микрорайоне города Сумы, где, по последним данным, пострадали 12 человек.

Воздушная тревога продолжает действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Харьковской области.