Житель недавно взятого под контроль российской армии города Селидово в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости, как украинский самолет ударил по жилому дому.

По его словам, авиация ВСУ ударила по жилой девятиэтажке. Мужчина уточнил, что самолет сошел со стороны Красноармейска (украинское название — Покровск). После удара дом выгорел полностью. Мужчина назвал действия ВСУ беспредельными.

Другой очевидец из Селидово рассказал, как французские наемники в рядах Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей перед отступлением. По его словам, бойцы ВСУ врывались в жилые дома и расправлялись с проживающими там людьми.

Очевидец вспомнил случай, как один мужчина заблокировал дверь так, что противники не смогли зайти. Пока дверь пытались взломать, хозяин дома слышал французскую речь, отметил он.

Ранее доброволец рассказал об использовании ВСУ жителей Курской области в качестве живого щита.