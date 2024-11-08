В МИД РФ заявили, что ГУР Украины под Курском используют пленных россиян как живой щит

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

Она отметила, что украинская сторона не только истязает российских военнопленных и шантажируют их родственников, но и применяет самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ (организация запрещена в России).

«Трусливые боевики <…> используют в качестве живого щита наших пленных солдат», — сказала дипломат

По словам Захаровой, россиян обвешивают взрывчаткой, которая детонирует при попытке бегства или встрече с российскими военными.

До этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что президент Украины Владимир Зеленский ради самосохранения готов на любые жертвы, в том числе — утилизацию остатков населения своей страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.