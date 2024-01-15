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В Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией

Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после победы над ВСУ

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Global Look Press

Министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, бундесвер считает, что уже через несколько недель произойдет эскалация между НАТО и РФ. В статье также сказано, что ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине и разгромят ВСУ, которые столкнулись с нехваткой помощи от западных государств.

По данным Bild, минобороны ФРГ ожидает, что после этого в Прибалтике начнутся этнические столкновения, на фоне чего российская армия перебросит войска в Калининград для того, чтобы атаковать Сувалкский коридор. Отмечается, что НАТО перебросит на восточной фланг 300 тысяч солдат для «надежного сдерживания».

27 декабря посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине.

23 декабря Bild писал, что в разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года.

Ранее в США заявили, что Европе придется создать коллективный ядерный арсенал против РФ.

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