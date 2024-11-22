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В Тульской области зазвучала тревога

Опасность атаки украинских БПЛА объявлена в Тульской области

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Stringer/REUTERS

Опасность налета украинских беспилотников объявлена в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности в Telegram-канале.

«РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — указано в предупреждении.

Также министерство публикует номера экстренных служб: 01, 101, 112 и призыв для жителей региона быть осторожными и оставаться дома.

До этого губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что утром 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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