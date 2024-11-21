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Губернатор Астраханской области рассказал о последствиях утренней атаки беспилотников ВСУ

Бабушкин: при падении сбитого беспилотника в Астраханской области начался пожар

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Телеграм-канал «Игорь Бабушкин»

Утром ВСУ вновь предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, все службы отработали в штатном режиме. Часть беспилотников подавили и ликвидировали системы РЭБ, а часть сбили средства ПВО — ее работу и слышали жители.

Губернатор добавил, что при падении одного сбитого беспилотника начался пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Утром Бабушкин сообщал, что в северных районах Астраханской области объявили воздушную опасность. Губернатор также обратил внимание, что аналитики фиксируют рост вбросов фейковой информации в чатах и группах районов, чтобы посеять панику среди населения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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