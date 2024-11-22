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Правительство поддержало поблажку насчет срока действия ЕГЭ для контрактников

Кабмин поддержал невключение времени участия в СВО в срок действия ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Время участия добровольцев и контрактников в специальной военной операции (СВО) предлагается не включать в срок действия сертификата ЕГЭ — российское правительство поддержало эту идею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов законопроекта.

«Для граждан, поступающих на военную службу по контракту или заключающих контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, предлагается продлить срок действия результатов ЕГЭ на период их участия в специальной военной операции», — указано в сопроводительных документах к законопроекту.

Фракция ЛДПР в Государственной думе, которая внесла законопроект, отмечает, что изменениям должна подвергнуться статья 70 федерального закона «Об образовании в РФ».

До этого статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в России необходимо ввести единые стандарты организации психологической помощи для бойцов и ветеранов СВО.

Ранее в России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников.

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