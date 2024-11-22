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Корабли США нанесли удар по объектам хуситов в Йемене

«Ансар Аллах»: ВМС США атаковали ракетами военные объекты в Йемене

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US Navy/Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) США ударили ракетами по йеменской провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил ТАСС источник в движении.

«После удара, нацеленного на район Эль-Матина, американские корабли выпустили еще три ракеты, которые атаковали военные объекты на юге провинции. Новому удару подверглись районы Эт-Тухейта, Эль-Гувейрик и Эль-Джабалия», — сказал собеседник агентства.

13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали два ракетных эсминца США — USS Spruance и USS Stockdale, — когда суда проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. По данным представителя оборонного ведомства США, хуситы использовали восемь беспилотников, пять противокорабельных баллистических ракет и три противокорабельные крылатые ракеты. Райдер добавил, что атаки были успешно отбиты, а американские корабли не получили повреждений.

22 октября сообщалось, что хуситы нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по военной базе Армии обороны Израиля на востоке Тель-Авива.

Ранее йеменские хуситы создали ракету «Палестина-2» для поддержки Газы.

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