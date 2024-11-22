Минобороны РФ сообщило, сколько поврежденной бронетехники вернули в строй за время СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) войсковые ремонтные органы, промышленные предприятия и выездные бригады вернули в строй более 50 тысяч единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, специалисты оперативно заменяют различные элементы техники, которая получила повреждения в ходе СВО. Как правило, ремонтные работы занимают не более 1,5 суток от прибытия техники до возвращения ее в ряды российской армии.

В министерстве отметили, что специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) осматривают трофейную технику, захваченную у противника, изучают ее технические характеристики, системы защиты и управления. После этого «трофеи» направляют в научно-исследовательские институты Минобороны России, где производится дальнейший анализ.

В конце марта оборонное ведомство РФ сообщало, что специалисты работают в три смены для успешного восстановления техники в зоне проведения СВО. По словам работников ремонтных бригад, в первую очередь ремонтируются все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин пехоты.

Ранее подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод» для изучения.