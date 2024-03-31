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В Минобороны РФ рассказали, как восстанавливают технику в зоне СВО

МО: военные ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО в три смены

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Министерство обороны РФ

Специалисты работают в три смены для успешного восстановления техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь идет о ремонтных подразделениях 1-го армейского корпуса Южной группировки войск страны. При этом ремонт техники и вооружения обеспечивает выездная бригада.

Большое внимание оказывается тем подразделениям, которые находятся на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации, добавили в министерстве.

По словам специалистов, в первую очередь ремонтируются все модификации основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин пехоты.

«Поддерживаем наших ребят, чтобы у них все работало. Если ломается техника, то мы едем в любое время суток», — поделился военный ремонтного подразделения с позывным «Зять».

До этого в Минобороны РФ сообщали, что артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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