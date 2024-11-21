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Стал известен ущерб по поставкам «Калашникову» бракованных деталей

Ущерб по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей превысил 32 млн

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АО «Концерн «Калашников»

Ущерб в рамках уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» превысил 32 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Хищением имущества в особо крупном размере у концерна «Калашников» акционерному обществу причинен ущерб на сумму 32,362 млн рублей», — сказано в материалах дела.

Отмечается, что на данный момент это предварительная сумма, так как «идут активные следственные действия».

В четверг, 21 ноября, стало известно, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения у концерна «Калашников». В нарушении при выполнении гособоронзаказа обвиняется один из подрядчиков концерна. По данным следствия, вместо собственного производства он закупал в Китае детали, конструктивно повторяющие те, которые требовались по контракту. При этом об их несоответствии техническим требованиям было известно заранее.

Ранее стало известно о завершении расследования дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей.

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