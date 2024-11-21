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КС РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

В КС России подтвердили отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Конституционном суде (КС) РФ подтвердили отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба КС.

До этого военнослужащий И.В. Михеевский направил жалобу из-за с требованием признать неконституционной статью о предельном возрасте службы. Речь шла об отказе в увольнении из армии при частичной мобилизации. Он пытался доказать, что предельный возраст службы для солдат и офицеров (исключая высшие звания) должен достигать 65 лет.

В КС не выявили противоречащих пунктов в законе и отклонили просьбу Михеевского.

В октябре военнослужащий российской армии Алексей Тукачев поделился воспоминаниями о первом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его мобилизации. Тогда вражеский снаряд упал в трех метрах от его блиндажа. Этот случай быстро приучил его постоянно ходить в бронежилете, отметил российский военнослужащий.

Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО.

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