Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО

Командир штурмовиков с позывным «Калаш» заявил, что ушел на спецоперацию из-за необходимости отвечать за слова. Его слова приводит Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Калаш» заявил, что во время прохождения военной службы он давал присягу России. Именно поэтому он не искал возможности «соскочить», когда получил повестку во время частичной мобилизации.

«Я давал присягу Родине и народу, а за слова надо отвечать», — сказал он.

Несмотря на твердую уверенность в том, что он должен уйти на СВО, оставить свой город «Калашу» было непросто морально. Дома у него оставались жена и трое детей.

До этого другой военнослужащий российской армии Алексей Тукачев поделился воспоминаниями о первом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его мобилизации. Тогда вражеский снаряд упал в трех метрах от его блиндажа. Этот случай быстро приучил его постоянно ходить в бронежилете, отметил российский военнослужащий.

Ранее российский боец заявил о приходе самого неприятного времени года в зоне СВО.