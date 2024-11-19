За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 320 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, украинская армия также потеряла за сутки два танка, боевую машину пехоты Bradley, 15 боевых бронированных автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, шесть бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам.

Всего за время атаки на российский регион ВСУ потеряли более 33,9 тысячи военных, 215 танков, 1190 боевых бронированных машин, 116 бронетранспортеров и 294 артиллерийских орудия.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Ольговской рощи в Курской области. Для этого использовались гаубицы Д-20 и Д-30, а также ракетная система залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее в Кремле раскрыли основу для мирного диалога по Украине.