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В Кремле отказались говорить об ударе баллистической ракетой по Украине

Песков об «ударе» баллистической ракетой по Украине: мне нечего сказать

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать журналистам распространяемую украинскими СМИ информацию о том, что утром 21 ноября российские войска якобы выпустили в сторону Украины межконтинентальную баллистическую ракету. 

«Рекомендуем обращаться к военным, мне нечего сказать», — сказал представитель Кремля.

В Вооруженных силах Украины утверждают, что ракета была запущена с территории Астраханской области на юге России. Других подробностей в Киеве не привели.

Британская газета The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время российской специальной военной операции на Украине.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет минимальную дальность 5 тыс. км, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более 9 тыс. км, напоминает американский телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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Операция на Украине
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