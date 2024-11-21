Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял 385 военных

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили 11 контратак украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР), противник потерял более 385 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, противник в ходе боевых действий потерял более 385 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали боевую бронированную машину, два автомобиля, уничтожили 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122--миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Незадолго до этого сообщалось, что подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республике. Силы ВС РФ ударили по ВСУ в районе населенных пунктов Червоное, Северск, а также Дачное и Курахово в ДНР.

Ранее российские военные взяли под контроль Ильинку в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами