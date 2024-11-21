Российская группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России отразили 11 контратак украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР), противник потерял более 385 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, противник в ходе боевых действий потерял более 385 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали боевую бронированную машину, два автомобиля, уничтожили 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122--миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Незадолго до этого сообщалось, что подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республике. Силы ВС РФ ударили по ВСУ в районе населенных пунктов Червоное, Северск, а также Дачное и Курахово в ДНР.

Ранее российские военные взяли под контроль Ильинку в ДНР.