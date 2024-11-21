В России сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также на территории были сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

До этого военный эксперт, полковник Виктор Литовкин рассказывал, что дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS уже применялись в Крыму, поэтому российские военные умеют успешно их уничтожать. По словам Литовкина, эти ракеты дозвуковые, поэтому российским средствам противовоздушной обороны не составляет труда их обнаружить.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

Ранее WSJ сообщила об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow.