Эксперт рассказал об успешном перехвате ATACMS российскими военными

Дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS уже применялись в Крыму, поэтому российские военные умеют успешно их уничтожать. Об этом заявил военный эксперт, полковник Виктор Литовкин в интервью «Комсомольской правде».

По словам Литовкина, эти ракеты дозвуковые, поэтому российским средствам противовоздушной обороны не составляет труда их обнаружить.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

До этого президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее WSJ сообщила об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow.