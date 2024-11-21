Над Астраханской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ахтубинском Астраханской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«По разрушенным обломкам, предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобер». Дальность полета такого дрона — 1000 км», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу. Информации о пострадавших на данный момент нет.

21 ноября губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что в северных районах Астраханской области объявили воздушную опасность.

Губернатор также обратил внимание, что аналитики фиксируют рост вбросов фейковой информации в чатах и группах районов, чтобы посеять панику среди населения.

Ночью 21 ноября опасность атаки беспилотников также была объявлена в Воронежской области.

Ранее при обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области.