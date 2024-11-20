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Минобороны отчиталось об успехах группировок войск «Север» и «Запад»

Минобороны: группировки войск «Север» и «Запад» поразили позиции 13 бригад ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения российских группировок войск «Север» и «Запад» нанесли поражение 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, группировка «Север» нанесла удар по позициям 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад ВСУ. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск. Также бойцы группировки отразили контратаку 92-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки, по данным Минобороны, за сутки составили более 105 военных. Кроме того, российские войска уничтожили два танка, два бронетранспортера и боевую машину пехоты.

В министерстве уточнили, что военнослужащие группировки «Запад» ударили по позициям 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, а также 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Лозовая, Петропавловка, Зеленый Гай, Изюмское, Новоегоровка, Загрызово, Купянск, Торское, Ивановка, Надия и Серебрянского лесничества.

Потери украинской стороны за сутки в зоне ответственности группировки «Запад», по данным ведомства, составили до 420 военнослужащих, три автомобиля, бронетранспортер М113, гаубица М198. Также российские военнослужащие уничтожили четыре склада с боеприпасами и хранилище беспилотников.

Из этой же сводки следует, что подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражения восьми бригадам Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР.

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