Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Киеву, чтобы модернизировать американский арсенал, отправляя Украине устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых истекает, согласно документам, уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа военного бюджета Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что подобные действия снижают финансовую нагрузку на Пентагон, учитывая, что многие из данных вооружений уже в скором времени выйдут из строя.

По данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США повысил лимит на передачу оружия в рамках президентских полномочий до $33,3 млрд. Одновременно с этим министерство обороны Соединенных Штатов получило $45,8 млрд дополнительных средств на восполнение арсеналов.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Эрдоган предупредил Байдена о реакции Москвы на разрешение бить вглубь РФ.