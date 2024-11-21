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РИА Новости рассказало об отправляемых США ракетах ATACMS для Киева

РИА: США отправляют Киеву устаревающие ATACMS для модернизации своих арсеналов

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Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Киеву, чтобы модернизировать американский арсенал, отправляя Украине устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых истекает, согласно документам, уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа военного бюджета Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что подобные действия снижают финансовую нагрузку на Пентагон, учитывая, что многие из данных вооружений уже в скором времени выйдут из строя.

По данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США повысил лимит на передачу оружия в рамках президентских полномочий до $33,3 млрд. Одновременно с этим министерство обороны Соединенных Штатов получило $45,8 млрд дополнительных средств на восполнение арсеналов.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Эрдоган предупредил Байдена о реакции Москвы на разрешение бить вглубь РФ.

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