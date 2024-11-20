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Венгрия установит новые системы ПВО «на всякий случай»

МО Венгрии заявило об установке новых систем ПВО из-за конфликта на Украине

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Венгрия решила «на всякий случай» установить на северо-востоке страны дополнительные средства ПВО из-за возможной эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что Будапешт надеется на скорейшее достижение мира на Украине дипломатическим, а не военным путем.

«Но на всякий случай я распорядился развернуть на северо-востоке страны недавно приобретенное оборудование и средства воздушного наблюдения и противовоздушной обороны», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства пояснил, что с помощью дополнительных систем ПВО можно будет повысить точность наблюдения за воздушным пространством и сократить время, необходимое для реагирования.

Ответственные за наблюдение за воздушным пространством Венгрии подразделения ВС находятся в состоянии боевой готовности, добавил Салай-Бобровницки.

20 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с решением США о нанесении ударов американским дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее в Венгрии заявили, что решения Байдена могут привести к мировой войне.

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