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На Украине попросили поменять форму сотрудникам ТЦК

На Украине попросили поменять форму сотрудникам ТЦК из-за побегов людей

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Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что сотрудники украинских ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) обращаются к властям с просьбой поменять им форму из-за того, что от них убегают люди.

«Военные говорят мне: «А можно изменить форму ТЦК на другую, потому что когда мы приезжаем, например, даже в отпуск, нас боятся и от нас убегают люди. Это ненормально», — заявил он.

Также он заявил, что выступает против принудительной мобилизации, так как это не мотивирует население вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 ноября сообщалось, что мужчина, похожий на сотрудника территориального центра комплектования, открыл огонь по грузчику склада в Киевской области. О том, что стрелявшим был именно представитель ТЦК, написали пользователи соцсетей, однако в полиции эту информацию опровергли. В силовом ведомстве утверждают, что огонь по грузчику открыл «представитель добровольческого формирования территориальной общины».

Ранее на Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте.

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