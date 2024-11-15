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Похожий на сотрудника ТЦК украинец выстрелил в грузчика и попал на видео

«Страна.ua»: похожий на сотрудника ТЦК доброволец открыл огонь по украинцу

Мужчина, похожий на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов — прим. ред.), открыл огонь по грузчику склада в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

О том, что стрелявшим был именно представитель ТЦК, написали пользователи соцсетей, однако в полиции эту информацию опровергли. В силовом ведомстве утверждают, что огонь по грузчику открыл «представитель добровольческого формирования территориальной общины».

Уточняется, что инцидент произошел в селе Счастливое и обошелся без пострадавших. Полиция проводит проверку.

Также 15 ноября сообщалось, что житель города Хуст, расположенного в Закарпатской области Украины, открыл стрельбу возле здания территориального центра комплектования. Гражданин хотел отправиться на фронт в качестве добровольца, но сотрудники ТЦК отказали мужчине в мобилизации из-за имеющихся у него проблем со здоровьем. Именно это и побудило мужчину устроить стрельбу, утверждают местные журналисты.

Ранее на Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте.

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