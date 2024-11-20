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Эксперт объяснил, как Россия должна ответить на удары ВСУ по Брянской области

Военэксперт Баранец: Россия нанесет ответный удар после атак на Брянскую область

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Mike Mareen/Shutterstock

Россия, безусловно, должна ответить на удары украинских войск западными ракетами по объектам в Брянской области. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. При этом он подчеркнул, что Москва в данном случае должна действовать спокойно, с холодной головой и расчетливостью.

«Не надо сразу хвататься за наше ядерное оружие: у нас есть «Кинжалы», «Искандеры», «Калибры» и так далее. Конечно, российскому обывателю хочется, чтобы наши ракеты полетели куда-то на другую сторону Тихого океана, но надо бить тогда, когда другого выхода не будет», — сказал Баранец.

При этом он выразил уверенность, что противник в конечном счете пожалеет о содеянном.

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в США прокомментировали возможность переговоров после использования ATACMS Украиной.

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