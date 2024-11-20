В Самарской области назвали фейком сообщения об эвакуации жителей

Власти Самарской области в своем официальном Telegram-канале сообщили о том, что объявления о планируемой эвакуации жителей региона в пункты временного размещения (ПВР) не соответствуют действительности.

«На территории региона провокаторы размещают объявления с фейковой информацией о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что нельзя переходить по пересылаемым ссылкам — информация является ложной.

Также власти региона назвали сообщения «провокацией».

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что над территорией Самарской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Он отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

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