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Участников СВО предупредили о мошенниках

F.A.C.C.T.: мошенники под видом волонтеров начали писать участникам СВО

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Shutterstock

Мошенники стали писать участникам спецоперации под видом волонтеров, сообщает портал F.A.C.C.T.

По информации портала, мошенники связываются с участниками СВО или их родственниками на сайтах знакомств и в соцсетях. Злоумышленники интересуются у своих жертв, знают ли те о единовременной выплате от «Единой России» в размере 100 тысяч рублей. После этого они присылают ссылку на поддельный магазин приложений Google Play, откуда предлагается скачать приложение.

«В приложении скрывается замаскированный троян для Android, поэтому сразу после установки оно запрашивает разрешение на доступ к контактам и СМС», — пояснили в компании.

Когда собеседник мошенников вводит свои личные данные — ФИО, номер банковской карты, СНИЛС и номер телефона — те пытаются списать деньги с его банковского счета.

До этого газета «Ведомости» писала, что Минцифры предложило запретить отправку SMS-сообщений во время звонка. Мера призвана защитить россиян от телефонных мошенников.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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