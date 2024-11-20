Стали известны потери ВСУ в Курской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 400 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ также потеряли шесть боевых машин пехоты, из них одну немецкую боевую машину пехоты «Marder», четыре бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Кроме того, 11 украинских военных сдались в плен.

Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли 34 390 военнослужащих. Также уничтожены 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей и 296 артиллерийских орудий.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия посредством авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесла удары по украинским военным аэродромам и энергообъектам.

Под удары попали также склады БПЛА и скопления войск Украины в 139 районах зоны СВО.

Помимо этого, средства российской ПВО уничтожили четыре авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 141 крылатый беспилотник.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.