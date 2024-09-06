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Британия решила продлить подготовку военных Украины

Британия намерена продолжить подготовку ВСУ в 2025 году

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Kin Cheung/AP

Великобритания продолжит подготовку военных Украины по меньшей мере до конца 2025 года. Об этом объявил глава оборонного ведомства королевства Джон Хили после заседания группы по координации поставок оружия Киеву, которое состоялось 6 сентября в Германии на авиационной базе «Рамштайн».

Министр рассказал, что с начала 2022 года более 45 тыс. новобранцев ВСУ приобрели «необходимые для защиты страны навыки». Их обучение осуществляется по стандартам Королевских вооруженных сил в рамках программы Interflex. Оно занимает около пяти недель и проходит на британской территории. Хили отметил, что продление программы свидетельствует о том, что Королевство «сохраняет непоколебимую приверженность Украине».

«Соединенное Королевство продолжит наращивать объемы оказываемой помощи. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — сказал глава обороенного ведомства.

С начала СВО Лондон предоставил Киеву военную помощь на $10 млрд, а также поставил дальнобойные ракеты Storm Shadow, многоцелевые ракеты Martlet, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270 и противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Ранее Владимир Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью.

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