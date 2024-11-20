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В Екатеринбурге вдова бойца СВО лишилась выплат из-за причины смерти мужа

Жена бойца СВО лишилась выплат, так как ее муж умер от сердечной недостаточности

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Evgeniy Maloletka/AP

В Екатеринбурге вдова бойца, участвовавшего в специальной военной операции, столкнулась с серьезными трудностями в получении выплат, предусмотренных государством. Как сообщает сетевое издание «Е1.ру», трагедия произошла из-за формулировки причины смерти ее мужа.

По имеющейся информации, мужчина отправился на задания в зону боевых действий с целью погасить бытовые долги. К сожалению, он скончался, и вдова, надеясь получить положенные субсидии как семья погибшего военнослужащего, столкнулась с отказом. В военкомате ей пояснили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, что, по закону, не позволяет ее покойному мужу считаться «погибшим», так как он не получил ни ранения, ни увечья в ходе выполнения своих обязанностей.

В результате она лишилась своей трехкомнатной квартиры, и теперь вынуждена жить в малогабаритной однокомнатной квартире, что значительно ухудшило ее условия проживания.

Депутат Госдумы Максим Иванов прокомментировал ситуацию, отметив, что отсутствие связи между смертью военнослужащего и боевыми действиями лишает его родных права на решение вопросов о полном объеме выплат.

16 ноября сообщалось, что жительница Орехово-Зуево подозревается в хищении денег у своего супруга, россиянка перевела с карты тяжелораненного на СВО мужа миллион рублей.

Ранее в России участник СВО остался без ноги из-за бюрократии.

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