Россиянка украла выплаты у раненного на СВО супруга

Жительница Орехово-Зуево подозревается в хищении денег у своего супруга, россиянка перевела с карты тяжело раненного на СВО мужа миллион рублей. Об этом сообщает ИА «Регнум».

30-летний боец СВО находился на лечении в госпитале после тяжелого ранения. Мужчина заметил, что с его счета на карту супруги была переведена крупная сумма денег. Россиянин позвонил 38-летней жене, но та не ответила, многочисленные сообщения женщина также проигнорировала.

Выяснилось, что женщина совершила 21 перевод по 49 тысяч рублей со счета мужа. В общей сложности она получила 1 млн рублей.

Мужчина обратился в полицию, так как согласия на такой перевод он не давал и считает, что его супруга хочет присвоить себе деньги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, в Петербурге сожительница обокрала бойца СВО, перевела себе с его счета миллион рублей и сбежала к любовнику. Потерпевший отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Ранее участника СВО обокрали и отправили в коттедж, где он занимался строительством.