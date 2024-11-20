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В России участник СВО остался без ноги из-за бюрократии

Депутат Иванов: боец СВО из Талицы остался без ноги из-за бюрократии госпиталя

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале, что участник специальной военной операции (СВО) из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя.

По словам депутата, в декабре прошлого года мужчина получил минно-взрывное ранение — у него диагностировали ушиб мозга и нашли в нем осколки. Кроме того, боец получил огнестрельный дырчатый перелом черепа.

После прохождения военно-врачебной комиссии мужчина получил категорию «В». Это значит, что по решению аттестационной комиссии он мог быть уволен с военной службы по состоянию здоровья или переведен на другую должность с учетом ограничений по здоровью, или оставлен на прежнем месте. Иванов подчеркнул, что при этом решение должно было приниматься с учетом конкретной ситуации и состояния здоровья бойца.

По словам депутата, сотрудники госпиталя лишили мужчину такого подхода и не направили нужные документы в войсковую часть. Сначала они допустили ошибку при указании фамилии, имени и отчества бойца, а затем «завернули» документы. Позже они и вовсе были отправлены по неправильному адресу.

После выписки из госпиталя военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи, и в ходе одного из сражений получил второе тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. По словам Иванова, сейчас мужчина продолжает лечение в госпитале. Депутат выразил возмущение тем фактом, что из-за бездействия некоторых лиц, занимавшихся бумажной волокитой, человек стал инвалидом.

По словам Иванова, к нему обратилась жена военнослужащего, и, благодаря его вмешательству, были оформлены документы по второму ранению, проведена военно-врачебная комиссия и установлена категория «Д». Кроме того, заметно ускорился вопрос с протезированием.

18 ноября агентство РИА Новости публиковало материал о ветеране боевых действий на Украине и участнике операций на Северном Кавказе, у которого диагностировали рак крови, однако он предпочел ждать трансплантацию костного мозга на фронте.

Ранее россиянка украла выплаты у раненного на СВО супруга.

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