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В Калужской области местные жители наткнулись на обломки упавшего беспилотника

Губернатор Шапша: в Мосальском районе Калужской области нашли обломки дрона

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Shutterstock

В Мосальском районе Калужской области местные жители нашли обломки беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте падения работает оперативная группа. Он призвал местных жителей не приближаться и ни в коем случае не трогать обнаруженные обломки.

Утром 20 ноября министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее осколок от взрыва БПЛА насквозь пробил живот водителя в Ростовской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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