Губернатор Орловской области рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью сбила четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших на местах падений аппаратов и обломков не зафиксировано. На местах работают оперативные службы.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее дроны ВСУ атаковали площадки завода йогуртов и майонеза в Воронежской области.