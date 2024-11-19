В Брянской области сбили еще пять дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили еще пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Богомаза.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным силам ПВО!» — прокомментировал ситуацию чиновник.

За час Богомаз сообщил о 10 сбитых дронах ВСУ.

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее Зеленский отказался подтверждать атаку ATACMS по Брянской области.