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В Брянской области сбили пять украинских БПЛА

Богомаз: над Брянской областью уничтожили пять беспилотников самолетного типа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над территорией Брянской области сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз выразил благодарность военнослужащим.

19 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что промышленное предприятие, выпускающее гражданскую продукцию, подверглось атаке более пяти беспилотников. По его словам, после удара дронов на предприятии произошел пожар. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.

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Атаки БПЛА на Россию
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