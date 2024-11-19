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Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над двумя регионами РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 3 дрона над Ростовской и Курской областями

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над двумя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Два дрона были уничтожены над Ростовской областью, и один — над Курской, уточнили в ведомстве.

Во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе города Новошахтинска. Со ссылкой на дежурно-спасательные службы он сообщил, что обошлось без пострадавших и последствий на земле. Численность населения Новошахтинска составляет около 100 тысяч человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Госдума приняла поправки, разрешающие частным охранникам сбивать беспилотники.

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Атаки БПЛА на Россию
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