Прокуратура утвердила обвинение солдатам ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении солдат 202-го батальона 103-й бригады теробороны украинских войск, которые участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о бойцах по имени Владимир Аршулик, Анатолий Волошин, Олег Вовк, Александр Дойчук, Сергей Караев, Андриан Кульбаба и Зиновий Сигерич. Следствие считает, что в августе мужчины незаконно пересекли российскую границу.

После этого солдаты оборудовали огневые позиции и развернули командный пункт в Кореневском районе «в целях осуществления террористической деятельности». Отмечается, что мужчины неоднократно стреляли по российским военным и мирным гражданам. Последним они запрещали пользоваться телефоном и мешали их эвакуации, пишет пресс-служба прокуратуры.

12 ноября сообщалось, что всех семерых подозреваемых отправили в СИЗО, а их дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд в Москве.

Ранее в РФ возбудили дело по факту атаки БПЛА на жителей Курской области.