Журналисты назвали недостатки используемого на СВО морского «Смерча»

Реактивные морские бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2», которые применяются в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве сухопутных установок, имеют недостатки по сравнению с реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом написали журналисты газеты «Известия».

Бомбометы «Смерч-2» используются морпехами с 2023 года. Эти корабельные системы устанавливаются на шасси тягачей МТ-ЛБ, танков Т-80 и грузовиков и используются для поражения сухопутных целей.

По мнению издания, основной проблемой сухопутной версии РБУ-6000 является наведение на цель. В случае применения на корабле против подводных лодок установка осуществляет огонь по площадной цели из-за неизвестного точного местоположения лодки. При использовании на суше для прицеливания требуется проведение расчетов углов вертикального наведения или прицеливание «на глаз».

Издание также отмечает, что бомбометы уступают по точности РСЗО «Град», однако доработанный снаряд «Смерча-2» обладает большей убойной силой. Одной из причин применения морской установки в СВО является доступность и наличие больших запасов снарядов и бомбометов.

Ранее военные провели учения с применением бомбометов утром в Севастополе.