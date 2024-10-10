В ВС РФ заявили, что Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Украина с помощью провокаций пытается втянуть в конфликт Белоруссию. Его слова передает телеканал «Беларусь-1».

«Если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и с Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО. А Россия вынуждена будет однозначно еще и против блока НАТО», — поделился Алаудинов.

Он сравнил Украину с Израилем, который также пытается втянуть в войну Иран. По словам Алаудинова, так Украина может указать всему миру на то, что на нее напали сразу две страны.

До этого Алаудинов говорил, что у российской армии достаточно ресурсов, чтобы не дать солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти на территорию Белгородской области.

По его словам бойцы «Ахмата» будут делать все, чтобы не дать противнику прорваться в еще один российский регион. Бойцы должны оправдать оказанное доверие со стороны правительства страны, отметил Алаудинов.

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