Российские артиллеристы нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Уточняется, что удар нанесла артиллерия Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе батарей ствольной и реактивной артиллерии. Для этого использовались гаубицы Д-20 и Д-30, а также ракетная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В результате действий российских военнослужащих живая сила ВСУ была уничтожена.

По завершении боевой работы расчеты ствольной артиллерии замаскировали орудия и убыли в укрытие, экипажи РСЗО «Град» убыли в тыловой район для перезарядки, добавили в оборонном ведомстве.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.