Военные уничтожили дроны ВСУ над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были сбиты на границе с Брянской областью в Хвастовичском районе.

Шапша призвал местных жителей быть внимательными, не дотрагиваться до обломков беспилотников, поскольку на них может быть взрывчатка, и незамедлительно сообщать о падении дронов в экстренные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО за утро 19 ноября уничтожили 12 беспилотников ВСУ над регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.