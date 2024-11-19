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В Евросоюзе связали военные учения в Германии с действиями России

Представитель ЕС Стано: учения в Германии связаны с действиями России на Украине

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Global Look Press

Военные учения сил быстрого развертывания Европейского союза, которые, как ожидается, начнутся 25 ноября в Германии, связаны с действиями России на Украине. Об этом «Известиям» заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он отметил, что Европейский союз решил укрепить свой потенциал, чтобы иметь возможность реагировать на кризисы, которые представляют прямую угрозу для сообщества и его граждан.

Французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр пояснил, что цель учений состоит в том, чтобы оценить взаимодействие разных групп войск в районе проведения операции.

Мероприятия должны пройти с 25 ноября по 10 декабря. Планируется, что в них примут участие 15 стран ЕС и более 1,7 тыс. солдат.

До этого президент Польши Анджей Дуда выразил опасения, что Германия может договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток».

Ранее в США назвали причину звонка Шольца Путину.

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