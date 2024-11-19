Брянскую и Белгородскую области атаковали 13 дронов

Российские средства противовоздушной обороны утром уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью, и еще один — над Белгородской. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа были сбиты в период с 7:15 мск до 8:35 мск.

В 8:52 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над регионом, а в 9:05 мск — еще трех.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.