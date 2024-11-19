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Появились кадры последствий падения ракеты Patriot в Одессе

Военкоры опубликовали кадры последствий падения ракеты Patriot в Одессе

Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал кадры, на которых запечатлены обломки американской ракеты.

Военкоры отмечают, что украинцы обвинили Россию в новой атаке, однако на распространенных фото — части американской ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot.

18 ноября в Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате удара погибли 10 человек: местные жители и несколько полицейских. Не менее 47 жителей пострадали.

Президент Украины Зеленский сразу заявил о том, что ракета была российской и это был «показательный удар». Но позднее в Вооруженных силах Украины признали, что удар по дому произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны по перехвату российской баллистической ракеты «Искандер-М». Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполье сообщило об ударе по гостинице с украинскими военными в Одессе.

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