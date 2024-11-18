«Показали обломки «Патриота». ВСУ ударили зенитной ракетой по дому в Одессе В ВСУ признали, что жители Одессы пострадали после работы системы ПВО

В Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным – в результате удара погибли 10 человек: местные жители и несколько полицейских. Президент Украины Зеленской сразу заявил о том, что ракета была российской и это был «показательный удар». Однако на кадрах с места падения видны обломки зенитной ракеты MIM-104 от американского ЗРК Patriot. Позже в ВСУ признали, что удар по дому произошел в результате работы ПВО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале признали, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) по перехвату российской баллистической ракеты «Искандер-М» был поврежден жилой дом. Не менее 47 жителей пострадали, десять человек погибли, в том числе семь сотрудников полиции и один медик. Завтрашний день на Украине объявили днем траура.

Взрывы в Одессе

Днем 18 ноября глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер написал в Telegram-канале, что РФ якобы нанесла удар по гражданской инфраструктуре — многоэтажному жилому дому, университету и административному зданию.

«Это не случайные удары — это показательные удары. ...Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях света, от залов, где встречаются члены «Группы двадцати», до всех столиц мира», — написал украинский президент Владимир Зеленский.

Ракета оказалась американской

Через какое-то время в сети появились кадры якобы удара российской ракеты в жилой дом. На кадрах видно, что падает, предположительно, разгонный блок от ракеты ПВО. Эта часть отстегивается почти сразу после старта, в результате чего может повредить гражданские здания.

На фото с места падения обломков, которые опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», четко видно, что это американская ракета MIM-104 от ЗРК Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

Украинцы в соцсетях начали возмущаться подобной работе ПВО. Через какое-то время украинское командование написало, что в 11:57 РФ нанесла удар с помощью ракеты «Искандер-М», ее сбили силы ПВО. Обломки якобы российской ракеты попали в жилой сектор Приморского района, что привело к трагедии.

Опубликованные фотографии противоречат этой информации.

По данным «Типичной Одессы», разгонный блок Patriot попал в здание Сельскохозяйственного института в Одессе. Студенты сейчас на каникулах, скорее всего, внутри почти никого не было.

«Стреляли, как понимаем, в срочном порядке. Так как сбить удалось прям на подлете ракеты к цели, когда она уже направлялась вниз в цель, вот почему так много жертв. Поражающие элементы от ракеты ПВО разлетелись близко от земли, плюс взрывная волна от обеих ракет нанесла повреждения», — сказано в украинском Telegram-канале «Легитимный».

Telegram-канал добавил, что сбивать ракеты в черте города нельзя, иначе будут подобные жертвы.

«Признали сбитие над жилым районом только потому что везде начали постить обломки «Патриота». Так никогда не признали бы», — написал в Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

Прилет по цели

Telegram-канал «Типичная Одесса» пишет, что рядом с пострадавшим жилым домом находится украинское следственное управление МВД. Судя по кадрам, российская ракета попала именно в это здание. Точно не известно, насколько сильно пострадало управление. По некоторой информации, оно уничтожено. Совсем рядом упали обломки ракеты ЗРК Patriot с поражающими элементами, они попали уже в гражданский объект — жилой дом и автомобили.

Есть и второй вариант развития событий: якобы российская ракета попала в санаторий СБУ, где проходило секретное совещание. Однако уже есть фото повреждения здания МВД, поэтому, скорее всего, эта версия ложная.

Что означает Patriot PAC-3

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Patriot PAC-3 — это наземный мобильный зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Предположительно, в Одесской области находится один из «Патриотов» в новейшей модификации. Активная головка ЗУР MIM-104 снабжена самонаведением. Она также оснащена усилителем поражающего действия — небольшой заряд взрывчатки из 24 поражающих элементов.