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Российская армия успешно форсировала реку в ЛНР

Марочко сообщил, что ВС РФ успешно форсировали реку Жеребец в ЛНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия успешно форсировала реку Жеребец в Луганской Народной Республике, преодолев укрепления ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Сейчас в основном украинские боевики пытаются сдерживать наши войска. Контратакующие действия на данном участке уже снизились в разы. Ну и продвижение наших войск, скажем, оно вполне очевидно, поскольку сейчас нашим военнослужащим удалось форсировать еще в одном месте реку Жеребец — это севернее населенного пункта Невское», — заявил Марочко.

Он добавил, что российские войска получили возможность форсирования Жеребца после освобождения Невского 16 октября 2024 года.

До этого воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, работами по возведению переправ занимаются инженерные подразделения украинской армии. Он добавил, что у бойцов ВСУ, которые находятся в районе водохранилища, «наблюдаются панические настроения».

Ранее стало известно о бежавших солдатах ВСУ у Богуславки.

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