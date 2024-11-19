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Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

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Минобороны России

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар планирующими бомбами по военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

По данным ведомства, уничтожен опорный пункт ВСУ.

Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей, после чего экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Министерство обороны РФ также опубликовало видео, на котором запечатлены моменты подготовки истребителя Су-34 к вылету на аэродроме, его взлета и полета. Кроме того, в ролике можно увидеть, как бомба отделяется от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 разворачивается и возвращается на аэродром, с которого вылетел.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.

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