В Воронежской области предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:58 по московскому времени.

Гусев заявил, что подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможную атаку дронов, и призвал жителей региона сохранять спокойствие. Губернатор рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями правительства региона и МЧС России.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.